Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что новым послом Украины в США будет назначен Владимир Ельченко, который сейчас занимает должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

Руководитель МИД отметил, что украинской стороной уже получен агреман для назначения нового посла Украины в США. «Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко», - сказал Пристайко.

Напомним, 19 июля Зеленский уволил 11 послов, в том числе посла Украины в США Валерия Чалого.