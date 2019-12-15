Панель Сената Соединенных Штатов обсудит законопроект о санкциях против России на следующем заседании по вопросам бизнеса 18 декабря. Об этом сообщает Радио Свобода.

На этом заседании комитет должен рассмотреть «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля», в оригинале – Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA). Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее назвал этот документ «адскими санкциями».

Планируется, что этот двухпартийный законопроект введет санкции против России за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за «враждебные» действия в Сирии и агрессию против Украины.

Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, которые поддерживают попытки Кремля «подорвать демократические институты в других странах», российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, киберсектор России и на лиц, приближенных к ее президента Владимира Путина.

Документ также предусматривает создание Офиса киберпространства и цифровой экономики в структуре Государственного департамента.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что снимать санкции с России еще рано.