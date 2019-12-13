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Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что снимать санкции с России еще рано.

Об этом она заявила, комментируя результаты декабрьского заседания Европейского совета, сообщает Укринформ.

«Французский президент Эммануэль Макрон и я вчера сообщили о результатах нормандского саммита. Хотя мы и могли сказать, что есть определенные шаги, но они недостаточны, чтобы мы могли снять санкции», - сказала канцлер.

Она напомнила, что санкции против РФ были продлены, причем единогласно.

По оценке Меркель, настроение в Брюсселе 12-13 декабря было очень хорошее. Новая команда руководства ЕС демонстрирует желание делать все для эффективной работы и нахождения необходимых компромиссов при всех различиях в позициях, сказала немецкий канцлер.

Напомним, 12 декабря главы государств и правительств стран ЕС продлили действие экономических санкций против Российской Федерации еще на следующие полгода.

 
ForUm

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