Обладательницей титула международного конкурса Мисс мира 2019 стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх, сообщается на сайте конкурса в субботу, 14 декабря.

Церемония награждения состоялась в Лондоне. Корону новой обладательнице вручала победительница прошлого года мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон.

Девушка стала второй представительницей Ямайки, которой удалось победить в конкурсе. В последний раз ее соотечественница получила эту награду в 1993 году.

Сингх 23 года. Она студентка факультета психологии Университета штата Флорида. Девушка мечтает быть врачом. В свободное время она любит петь, готовить, вести блог, заниматься волонтерством и петь.