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Правоохранители обезвредили в Киевской области организованную преступную группу, пытавшуюся ограбить предпринимателя.

Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

Как сообщается, 13 декабря злоумышленники совершили разбойное нападение на дом коммерсанта в одном из сел Киевской области.

Когда же на месте оказались бойцы спецназа полиции КОРД, злоумышленники открыли по ним огонь и начали закидывать свето-шумовыми гранатами.

Несмотря на сопротивление, полицейским удалось задержать грабителей, и никто в результате стрельбы не пострадал.

В банду входили четыре ранее судимых мужчины в возрасте от 31 до 43 лет.
ForUm

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