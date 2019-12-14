Правоохранители обезвредили в Киевской области организованную преступную группу, пытавшуюся ограбить предпринимателя.
Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции.
Как сообщается, 13 декабря злоумышленники совершили разбойное нападение на дом коммерсанта в одном из сел Киевской области.
Когда же на месте оказались бойцы спецназа полиции КОРД, злоумышленники открыли по ним огонь и начали закидывать свето-шумовыми гранатами.
Несмотря на сопротивление, полицейским удалось задержать грабителей, и никто в результате стрельбы не пострадал.
В банду входили четыре ранее судимых мужчины в возрасте от 31 до 43 лет.
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