В Киеве в туннеле под Севастопольской площадью 14 декабря ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что ограничения будут действовать с 8:00 до 12:00 (в направлении ул. Победы) и с 13:00 до 16:00 в направлении Демеевской площади.

«В тоннеле (проезд с ул. Лобановского к б-ру Чоколовского) проведут текущие ремонтные работы. Во время работ движение частично ограничат. Работы выполнять в выходные, чтобы меньше влиять на трафик», - говорится в сообщении.