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В Запорожье, 12 декабря, накануне праздника святого Андрея Первозванного состоялось торжественное шествие верующих УПЦ с иконой апостола по улицам города.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Тысячи православных прошли крестным ходом от Покровского архиерейского собора к Свято-Андреевскому кафедральному собору, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Запорожской епархии.

«Сегодня мы прошли лишь незначительную часть того пути, который прошел апостол Андрей по нашей земле», - сказал митрополит Лука, обращаясь к верующим.

Владыка отметил, что совершенный крестный ход призван стать примером живой проповеди любви к Богу и выражением почитания подвига святого угодника Божьего.

«Пройдя по улицам нашего города на глазах изумленных прохожих, мы тем самым совершили одну миллионную долю совершенного им труда, совершенного им подвига. Но кто может сказать, для чего он все это сделал? Он все это совершил ради своего Божественного Учителя, Господа нашего Иисуса Христа. А для чего вышли на улицы мы? Наши ответы могут разниться, но наши сердца едины, потому что бьются в унисон и объединены одним чувством - чувством любви к Богу. Мы хотим засвидетельствовать перед Ним, что нуждаемся в Его помощи. Хотим показать, что трудно человеку в силу его духовной немощи справиться с грехами самостоятельно. А еще хотим показать, что готовы повторить подвиг апостола и самим выйти на проповедь, чтобы проповедовать не только словом, но и всей своей жизнью», - подчеркнул митрополит Лука.

По словам запорожского митрополита, крестный ход может стать благословением для тех, кто еще не нашел свою дорогу к Богу.

«Каждый из нас заботится о своей душе, о своем спасении, но сколько рядом с нами тех, кто не меньше нашего в этом нуждается. Господь их тоже призывает, причем призывает через нас. Они нуждаются в нашем добром слове, в нашем внимании. Христос стучится в сердца всех людей, но им еще трудно освободить его от завалов страстей. Христос зовет нас к этому нелегкому труду, но без помощи Божьей нам с этой задачей не справиться. Вот почему мы собираемся все вместе, несем наши святыни, молимся и уповаем на милость Божью», - отметил владыка.

Он поблагодарил всех участников крестного хода за «силу и готовность стать современными апостолами любви».

По завершению крестного хода в Свято-Андреевском кафедральном соборе состоялось Всенощное бдение.
ForUm

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