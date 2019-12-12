Укрепление гривни в 2019 году происходило в результате действия ряда факторов, в частности продажи валюты экспортерами. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает РБК-Украина.

Как отметил Смолий, основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний.

По его словам, в ноябре аграрии и металлургической компании обеспечили 70% предложения валюты на межбанке.

«Вопреки распространенному мнению, приток средств иностранных инвесторов в гривненые облигации правительства продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев», - сказал он.

Как отметил Смолий, в то же время НБУ активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов. Всего с начала 2019 года объем чистых валютных интервенций достиг более 5,5 млрд долларов. В то же время, НБУ покупает больше валюты, чем нерезиденты вложили в ОВГЗ (4,3 млрд долларов), сообщил глава НБУ.