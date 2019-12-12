Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности немедленно подписать закон о Государственном оборонном бюджете (NDAA) на 2020 год после того, как за него проголосует Конгресс.



Такое заявление американский лидер сделал в Twitter, сообщает УНИАН.

«Ого! Все наши приоритеты учтены в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплат для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, не надо больше медлить! Я подпишу этот исторический законодательный акт неотложно!» – написал президент в соцсети.

Напомним, в Конгрессе США согласовали оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов, в который заложено в частности выделение 300 миллионов долларов на нужды украинской армии.