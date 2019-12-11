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В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви объявили видеоконкурс на лучшую колядку.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии.

«Желающие принять участие должны записать на видео свое исполнение любой христианской колядки как в храме, так и на улице или в ином помещении», - отметили в источнике.

Участвовать в конкурсе могут коллективы, действующие при храмах епархии (без возрастных ограничений).

Конкурс колядок продлится с 10 декабря по 1 января.

 Лучшие исполнители смогут выступить на концерте «Вифлеемское сияние», который состоится 16 января в Виннице. Кроме того, видео победителей будут опубликованы на YouTube-канале и на сайте Винницкой епархии.
ForUm

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