В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви объявили видеоконкурс на лучшую колядку.

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Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии.

«Желающие принять участие должны записать на видео свое исполнение любой христианской колядки как в храме, так и на улице или в ином помещении», - отметили в источнике.

Участвовать в конкурсе могут коллективы, действующие при храмах епархии (без возрастных ограничений).

Конкурс колядок продлится с 10 декабря по 1 января.

Лучшие исполнители смогут выступить на концерте «Вифлеемское сияние», который состоится 16 января в Виннице. Кроме того, видео победителей будут опубликованы на YouTube-канале и на сайте Винницкой епархии.