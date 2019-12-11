В Запорожье 12 декабря, в канун празднования памяти святого апостола Андрея Первозванного, состоится крестный ход с иконой апостола.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии.

Крестный ход с иконой апостола Андрея Первозванного начнется в 15 00 у Покровского архиерейского собора и пройдет по улицам Запорожья к Свято-Андреевскому кафедральному собору на проспекте Моторостроителей, 50.

Как сообщалось ранее, в Запорожье верующие Украинской Православной Церкви передали областному центру по профилактике и борьбе со СПИДом сертификат на сумму 18 тыс грн для приобретения оборудования.