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У Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц нет статистики по самоубийствам среди участников боевых действий в Донецкой и Луганской областях, сообщает «Украинская правда».

В Министерстве говорят, что не располагают и не должны располагать информацией о количестве бойцов, совершивших самоубийство.

Получить данные пыталась в 2017 году Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, правопреемником которой является Минветеранов.

Служба просила Министерство обороны сообщить о количестве суицидов среди АТОшников.

Однако Минобороны ответило, что такая информация имеет степень секретности «секретно». Такой статус на статистику наложили приказом Службы безопасности Украины еще от 2005 года.

Напомним, с 2014 по 2018 год из-за самоубийств и умышленных убийств погибли почти 900 военных. 
ForUm

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