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В акциях под Офисом президента накануне «нормандской встречи» приняли участие около 8 тысяч человек.

Грубых нарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба столичного главка.

«Во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство», - говорится в сообщении.

На Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция «Красные линии». Перед митингующими выступили Петр Порошенко, Андрей Парубий, Олег Тягнибок, Владимир Вятрович, а также политзаключенные Владимир Балух и Ахтем Чийгоз.
ForUm

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