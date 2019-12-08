Документ под названием «Конституционные основания для импичмента президента» анализирует историю, цели и значение статьи об импичменте, содержащейся в Конституции США. Именно на этой основе контролируемая Демократической партией Палата представителей США — нижняя палата парламента — хочет объявить импичмент Дональду Трампу.

«Президент Трамп злоупотребил своей властью, предал нашу национальную безопасность и нарушил наш избирательный процесс для своей личной выгоды, — заявил глава Комитета по вопросам судопроизводства демократ Джерольд Надлер по случаю публикации отчета. Конституция определяет только одно средство исправления такого преступления — импичмент».

Напомним, Белый дом отказался участвовать в публичных слушаниях по импичменту Трампа.