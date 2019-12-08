Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей Соединенных Штатов Америки, ответственный за формулирование конкретных обвинений против американского президента по делу импичмента, обнародовал отчет.
Документ под названием «Конституционные основания для импичмента президента» анализирует историю, цели и значение статьи об импичменте, содержащейся в Конституции США. Именно на этой основе контролируемая Демократической партией Палата представителей США — нижняя палата парламента — хочет объявить импичмент Дональду Трампу.
«Президент Трамп злоупотребил своей властью, предал нашу национальную безопасность и нарушил наш избирательный процесс для своей личной выгоды, — заявил глава Комитета по вопросам судопроизводства демократ Джерольд Надлер по случаю публикации отчета. Конституция определяет только одно средство исправления такого преступления — импичмент».
Напомним, Белый дом отказался участвовать в публичных слушаниях по импичменту Трампа.
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