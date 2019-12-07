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Древняя статуэтка богини плодородия Венеры времен позднего палеолита (40-12 тыс. лет до н.э.) найдена в районе Ренанкур города Амьен (департамент Пикардия на севере Франции). Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Национального института превентивных археологических исследований (INRAP). По словам ученых, речь идет об исключительной находке, поскольку фигурка находится в отличном состоянии.

«Статуэтка высотой 4 см относится к граветтской культуре позднего палеолита. Ей 23 тыс. лет», — говорится в сообщении. Отмечается, что возраст Венеры эксперты определили с помощью радиоуглеродного анализа.

Кроме того, рядом с фигуркой ученые нашли несколько глиняных обломков и остатки инструментов. Точное назначение этих орудий пока остается неизвестным, однако по мнению археологов, на этом месте могла располагаться мастерская, где местные ремесленники изготавливали предметы культа.
ForUm

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