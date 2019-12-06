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По состоянию на 1 декабря 2019 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 931,7 млн долл. США (в эквиваленте).

В ноябре они выросли на 2,5%, сообщает пресс-служба НБУ.

«Увеличение объема международных резервов обусловлено прежде всего сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке», - говорится в сообщении.

Динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

Во-первых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Несмотря на существенное замедление притока иностранного капитала в государственные облигации, если сравнить с предыдущими месяцами, предложение валюты на рынке оставалось значительно больше, чем спрос за счет существенных продаж валюты экспортерами. Это позволило Нацбанку пополнить международные резервы на 897,8 млн долл. США (чистая покупка). В частности, было куплено 777,8 млн долл. США по единому курсу и 120  млн долл. США через выбор лучшего курса. Интервенций по продаже валюты Нацбанк в течение месяца не проводил.

Во-вторых, операции правительства по управлению государственным долгом. Всего на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 644,7 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 425,5 млн евро уплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), 9,2 млн долл. - по еврооблигациям (ОВГЗ). Кроме этого, 84,4 млн долл. направлены на выполнение обязательств правительства и НБУ перед Международным валютным фондом. Остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями в пользу правительства 304,9 млн долл. от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 29,6 млн долл. США (в эквиваленте).

«Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка», - отмечает регулятор.
ForUm

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