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В Одесской области 5 декабря молодежный актив Свято-Иверского мужского монастыря посетил Каролино-Бугазскую общеобразовательную санаторную школу-интернат І-ІІ ступеней для детей с малыми и затухающими формами туберкулеза.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, протоиерей Иоанн Скалозуб совершил благодарственный молебен.

Для детей интерната были куплены подарки.

В Каролино-Бугазской школе-интернат находится 85 детей от 6 до 16 лет.

Директор интерната Алиса Верис поблагодарила молодежный актив Иверского монастыря за подарки и посильную помощь.
ForUm

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