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В Виннице 5 декабря на общем собрании священнослужителей Винницкой епархии, духовенство единогласно засвидетельствовало свою верность Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр), возглавивший собрание, сделал доклад по общей статистике и подвел итоги непростого для епархии уходящего года, после чего выразил благодарность всем, кто остался верным Церкви Христовой и продолжает трудиться во славу Бога.

Секретарь епархии протоиерей Роман Макар рассказал духовенству о проделанной и предстоящей работе, сообщив о планах Церкви на ближайшие праздники и на 2020 год в целом. Также отчеты о проделанной работе, совершенной за период, прошедший с момента последнего собрания, сделали главы епархиальных отделов.
ForUm

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