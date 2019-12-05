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В четверг, 5 декабря, в Киеве на Крещатике на прохожих обрушилось строительные леса, сообщает 44.ua.

Сообщается, что ЧП произошло около 13:00. Конструкция упала прямо на тротуар, по которому в это время шли люди.

По предварительным данным, металлические конструкции рухнули на женщину. Она получила травму головы и была госпитализирована в больницу. 

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, пострадавшая женщина доставлена в 17-ю больницу, в отделение политравмы.

«Перелом лучевой кости, рана головы», - рассказали в горадминистрации о состоянии пострадавшей. «Чьи леса выясняем», - сказали в КГГА.
ForUm

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