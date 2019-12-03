Главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что не общается со своим предшественником Анатолием Матиосом и не знает, как служебная информация об осмотре трех украинских кораблей попала к нему. Об этом он сказал ВВС Украина.

21 ноября Матиос опубликовал неофициальный отчет о состоянии трех украинских кораблей, вернувшихся из аннексированного Россией Крыма.

В нем указывается, что с судов исчезло не только оружие и рации, но и предметы быта, такие как унитазы, фонари и кухонная плита.

«Я так понимаю, что определенные должностные лица прокуратуры южного региона поддерживают хорошую связь с бывшим военным прокурором и предоставили ему все эти материалы. Понятно, что это будет учтено при проведении аттестации, при проверке на добродетель и так далее», - сказал Чумак.

В ответ Матиос заявил, что никогда бы не «светил» информацией, если бы ему ее «сливали».

По его словам, приемом украинских судов занималась не одна служба.

«Информация была общественно важной! На нее обратили внимание масса украинских и иностранных СМИ. А президент Зеленский, благодаря этой информации, выдвинул требование Путину во время телефонного разговора! А Чумак промолчал и перед президентом, и перед обществом! Поэтому, если найдете того человека, который мне «слил», где бы он не служил, его/ее надо обязательно наградить!» - написал Матиос в Facebook.