В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой в ресторане на улице Антоновича.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, в результате инцидента мужчина получил телесные повреждения, ему на месте оказывают медицинскую помощь. Правоохранители разыскивают лиц, причастных к преступлению.

По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что неустановленные лица избили посетителя ресторана и произвели несколько выстрелов в потолок.

Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин рассказал, что между несколькими неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента совершил несколько выстрелов в потолок ресторана, а после все нападавшие скрылись на иномарке:

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения лиц, причастных к преступлению и их задержанию. Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства».