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С начала декабря открыто движение транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни. Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации №1769, сообщает пресс-служба КГГА.

Это связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

В частности, с 25 ноября по 26 января 2020:

ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади;

запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади).

Напомним, с 14 декабря 2019 до 12 января 2020 зимние развлечения будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5.

Во время празднований будуь ограничивать движение транспорта в центре столицы также 19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января.

Официальное празднование Нового года и Рождества на Софийской и Контрактовой площадях продлится с 14 декабря в 19 января. Сейчас на локациях идет подготовка.
ForUm

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