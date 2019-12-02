также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий освятил символ апостольской преемственности для храмов УПЦ 7
В Одесской области освящены храмы УПЦ 14
На Винниччине из храма УПЦ украли две иконы 8
Митрополит Онуфрий рассказал, как православные должны относиться к богатству 8
В Церкви рассказали, как не превратить пост в «духовную диету» 19
Четыре греческих митрополита обратились к Варфоломею с письмом о необходимости Всеправославного Собора 104
Митрополит Онуфрий дал духовные советы всем, кто соблюдает Рождественский пост 17
В Церкви рассказали, чем христианину заняться в пост 14
В УПЦ объяснили, как взаимодействие Церкви и государства поможет достичь мира 27
В РПЦ считают, что любая Церковь должна быть свободна от давления государства 9
Митрополит Антоний рассказал о главном подвиге христианина 15
В Церкви рассказали, к каким последствиям может привести переименование УПЦ 58
В Полтаве верующие УПЦ и Румынской Церкви отметили память преподобного Паисия Величковского 27
В Кипрской Церкви заявили, что признание ПЦУ Фанаром неканонично и усугубляет раскол в Православии 46
В ООН правозащитник поднял тему закона о принудительном переименовании УПЦ 16
В ПЦУ назвали государственную власть безбожной 24
В Киево-Печерской лавре к празднику святителя Николая чудотворца собирают подарки детям-сиротам 23
В Киево-Печерской лавре состоится IХ Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок 20

В Виннице в Вознесенском храме 30 ноября, в день памяти священномученика Иннокентия (Тихонова), архиепископа Винницкого, митрополит Винницкий и Барский Варсонофий возглавил ночную Божественную литургию.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, верующие почтили память и молились о жертвах политических репрессий 30-х годов.

Митрополит Варсонофий поблагодарил верующих и духовенство за ночное молитвенное стояние.

После литургии владыка, от имени Предстоятеля УПЦ, наградил матушку Валентину Давыдовскую грамотой за труды во славу Церкви.

После этого верующие во главе с митрополитом Варсонофием прошли крестным ходом к мемориалу жертвам политических репрессий 30-х годов, где была совершена лития.

*** Четверть жизни архиепископа Иннокентия (Тихонова) прошла в тюрьмах, лагерях и ссылках. В возрасте 48 лет, будучи правящим архиереем Винницкой епархии, владыка принял мученическую кончину – 29 ноября 1937 года он был расстрелян по приговору НКВД.

Архиепископ Иннокентий прославлен в 1993 году в числе новомучеников и исповедников Слободского края как местночтимый святой Харьковской епархии (память 1 июня по новому стилю). Через пять лет, в 1998 году, посмертно реабилитирован.

Согласно решениям Священного Синода УПЦ от 1 апреля 2015 года, священномученик Иннокентий (Тихонов) вошел в состав Собора Винницких святых с титулом архиепископа Винницкого. День памяти владыки установлен 29 ноября по новому стилю.

«Молитвенная ночь» проводится в Винницкой епархии с 2013 года. Инициатор акции - священник Назарий Давыдовский.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6793 грн.
7
Теги