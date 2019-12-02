также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий освятил символ апостольской преемственности для храмов УПЦ 7
В Одесской области освящены храмы УПЦ 14
В Виннице верующие УПЦ почтили память святого архиепископа, расстрелянного НКВД 7
Митрополит Онуфрий рассказал, как православные должны относиться к богатству 8
В Церкви рассказали, как не превратить пост в «духовную диету» 19
Четыре греческих митрополита обратились к Варфоломею с письмом о необходимости Всеправославного Собора 104
Митрополит Онуфрий дал духовные советы всем, кто соблюдает Рождественский пост 17
В Церкви рассказали, чем христианину заняться в пост 14
В УПЦ объяснили, как взаимодействие Церкви и государства поможет достичь мира 27
В РПЦ считают, что любая Церковь должна быть свободна от давления государства 9
Митрополит Антоний рассказал о главном подвиге христианина 15
В Церкви рассказали, к каким последствиям может привести переименование УПЦ 58
В Полтаве верующие УПЦ и Румынской Церкви отметили память преподобного Паисия Величковского 27
В Кипрской Церкви заявили, что признание ПЦУ Фанаром неканонично и усугубляет раскол в Православии 46
В ООН правозащитник поднял тему закона о принудительном переименовании УПЦ 16
В ПЦУ назвали государственную власть безбожной 24
В Киево-Печерской лавре к празднику святителя Николая чудотворца собирают подарки детям-сиротам 23
В Киево-Печерской лавре состоится IХ Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок 20

В Винницкой области в селе Куриловка из старинного Спасо-Преображенского храма в ночь на 30 ноября украли две иконы.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, похитили Козельщанскую икону Пресвятой Богородицы и икону святой великомученицы Варвары.

В ноябре Спасо-Преображенскому храму в селе Куриловка исполнилось 160 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6793 грн.
8
Теги