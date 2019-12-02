В Винницкой области в селе Куриловка из старинного Спасо-Преображенского храма в ночь на 30 ноября украли две иконы.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, похитили Козельщанскую икону Пресвятой Богородицы и икону святой великомученицы Варвары.

В ноябре Спасо-Преображенскому храму в селе Куриловка исполнилось 160 лет.