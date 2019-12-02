В Днепровском районе Киева в результате пожара в детском саду погиб охранник заведения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

2 декабря в 6:57 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на пр.-т. Гагарина, 9-А.

К месту вызова были направлены спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв, пожарные установили, что пожар возник на первом этаже детского учебного заведения. На момент прибытия спасательных подразделений у дома находилось тело мужчины 1945 г.р., вероятно охранника заведения, который пытался самостоятельно потушить пожар.

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В 7:20 пожар площадью 5 кв. м был локализован, а в 07:35 - ликвидирован.

На месте пожара работало 5 единиц пожарно-спасательной техники и около 23 человек личного состава.

Причина пожара и обстоятельства смерти человека будут установлены правоохранительными органами.