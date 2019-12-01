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В Новом Орлеане, США, в результате стрельбы получили ранения 11 человек.

Об этом сообщили в местной полиции.

Стрельба произошла рано утром в воскресенье, 1 декабря, на улице Канал-стрит у популярного среди туристов французского квартала города.

В сообщении полиции говорится, что два человека находятся в критическом состоянии. Десять пострадавших были доставлены в госпиталь. Один человек прибыл в больницу самостоятельно.

В полиции заявили, что круг причастных к инциденту устанавливается. Полиция не проводила никаких задержаний.

На данный момент все пострадавшие доставлены в больницу.

Французский квартал, в выходные после Дня благодарения, был полон туристов. Также город принимал фанатов американского футбола, которые приехали посмотреть на матч между двумя университетскими командами.
ForUm

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