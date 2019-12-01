В Новом Орлеане, США, в результате стрельбы получили ранения 11 человек.
Об этом сообщили в местной полиции.
Стрельба произошла рано утром в воскресенье, 1 декабря, на улице Канал-стрит у популярного среди туристов французского квартала города.
В сообщении полиции говорится, что два человека находятся в критическом состоянии. Десять пострадавших были доставлены в госпиталь. Один человек прибыл в больницу самостоятельно.
В полиции заявили, что круг причастных к инциденту устанавливается. Полиция не проводила никаких задержаний.
На данный момент все пострадавшие доставлены в больницу.
Французский квартал, в выходные после Дня благодарения, был полон туристов. Также город принимал фанатов американского футбола, которые приехали посмотреть на матч между двумя университетскими командами.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время