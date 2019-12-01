Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Voice of America.

Так, представитель Национального совета по безопасности транспорта Питер Кнудсон сообщил, что на борту самолета Pilatus PC-12 было 12 человек, когда он разбился, вскоре после взлета из Чемберлена, примерно в 225 км к западу от водопада Сиу.

Допускается, что трагедия могла произойти из-за погодных условий, ведь ранее в Чемберлене объявлялось штормовое предупреждение. Сейчас выясняются детали и подробности происшествия.