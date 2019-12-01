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В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона в кулуарах саммита НАТО на следующей неделе в Лондоне.

Саммит приходится на критический момент для 29 членов военного альянса после жалобы Трампа на то, что слишком многие члены НАТО тратят слишком мало на оборону, сообщает украинская служба «Голоса Америки».

В августе 2019 президент США заявил в Twitter, что «НАТО было чрезвычайно несправедливым по отношению к США». При этом президент представил иллюстрацию расходов стран-членов НАТО на оборону по их ВВП.

Трамп также запланировал встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетит саммит НАТО в Лондоне 3-4 декабря.
ForUm

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