Полиция аэропорта Борисполь в багаже одного пассажира обнаружила гранату.
Пассажир должен был лететь рейсом Киев — Хургада, сообщает полиция Киевской области в Facebook.
Правоохранители изъяли гранату Ф-1 и запал к ней. Владельцем багажа, где нашли взрывное устройство, является 36-летний житель Донецка.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Мужчине грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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