Об этом сообщает Al Jazeera.

Соответствующее решение вынесла коллегия из трех судей. Процесс против президента Баутерсе начался в ноябре 2007 года, и длился 12 лет.

Баутерсе пришел к власти в 1980 году в ходе военного переворота. В 1988 году он передал власть гражданскому президенту Рамсеваку Шанкару, однако уже в 1990 году сбросил его в ходе очередного переворота, вновь установив военный режим, существовавший до 1991 года.

К 2010 году он продолжал влиять на политику страны, не занимая каких-либо должностей в правительстве. В 2010 году был избран президентом, в 2015 году переизбран на второй срок.