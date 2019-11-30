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Действующего президента Суринама Баутерсе приговорили к 20 годам заключения за казнь 15 политических противников в 1982 году.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Соответствующее решение вынесла коллегия из трех судей. Процесс против президента Баутерсе начался в ноябре 2007 года, и длился 12 лет.

Баутерсе пришел к власти в 1980 году в ходе военного переворота. В 1988 году он передал власть гражданскому президенту Рамсеваку Шанкару, однако уже в 1990 году сбросил его в ходе очередного переворота, вновь установив военный режим, существовавший до 1991 года.

К 2010 году он продолжал влиять на политику страны, не занимая каких-либо должностей в правительстве. В 2010 году был избран президентом, в 2015 году переизбран на второй срок.
ForUm

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