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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что известный американский актер Леонардо Ди Каприо спонсирует организации, которые организовывают лесные пожары в Амазонии.

Об этом сообщает Associated Press.

«Ди Каприо — крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии», — заявил Болсонару.

Он отметил, что актер выделяет деньги неправительственным организациям, которые занимаются поджогом лесов.

«Фотографируют, отправляют фото в НПО, та их распространяет, затем связывается с Леонардо Ди Каприо, он выплачивает 500 тысяч долларов этой НПО», — заявил президент.

Пожары в тропических лесах Амазонии, которые называют «Легкими планеты», на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение.

Критики обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в том, что его направленная против защитников окружающей среды риторика и бездействие якобы привели к обезлесению Амазонии.
ForUm

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