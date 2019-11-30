Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что известный американский актер Леонардо Ди Каприо спонсирует организации, которые организовывают лесные пожары в Амазонии.
Об этом сообщает Associated Press.
«Ди Каприо — крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии», — заявил Болсонару.
Он отметил, что актер выделяет деньги неправительственным организациям, которые занимаются поджогом лесов.
«Фотографируют, отправляют фото в НПО, та их распространяет, затем связывается с Леонардо Ди Каприо, он выплачивает 500 тысяч долларов этой НПО», — заявил президент.
Критики обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в том, что его направленная против защитников окружающей среды риторика и бездействие якобы привели к обезлесению Амазонии.
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