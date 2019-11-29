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Каждому человеку Господь посылает подвиги по его силам.

Фото: митрополит Антоний / УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Подвиг всегда должен быть по силам, которые дает нам Господь. Каждому из нас в разные периоды жизни Богом даются определенные силы, именно в согласии с полученным свыше и нужно действовать.

Иногда это смиренное ожидание, в другой раз – активные шаги, а порой – выходящие за рамки человеческого разумения действия. Соизмерение своей жизни с Божиим Промыслом относительно нас и есть подвиг», - сказал архиерей.

Митрополит Антоний рассказал, в чем заключается подвиг христианина.

«Подвиг – это отречение от себя, своей воли и исполнение воли Божией. Только Бог знает, куда мы идем, какие испытания нам под силу.

Всецелое доверие Спасителю ведет к настоящим подвигам, которые необходимы и полезны конкретной душе. К сожалению, зачастую самоволие выдается за подвиг. Человек выкинет штуку, выходящую за рамки обыденного, и тут же из него делают героя, а поступок называют подвигом.

Подвиг – это вспышка Божественного света. Подвиг – когда Господь освящает Своим присутствием нашу жизнь», - отметил он. 

Владыка Антоний сказал, какой является настоящая радость.

«Настоящая радость рождается в смиренном сердце. Где есть смирение, там нет зла. Радость всегда произрастает из добра.

Сегодня за радость часто выдают грубый сарказм и насмехательство, и это грустно. Радость ласкает душу, а не ранит. А современный юмор, шутовство обесценивают добродетели: бесцеремонно и цинично бьют по душе, делая ее невосприимчивой к добру и Свету», - рассказал архиерей.
ForUm

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