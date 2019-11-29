В Киево-Печерской лавре ко дню памяти святителя Николая чудотворца собирают подарки детям.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине» и lavra.ua, подарки детям-сиротам, ребятам из многодетных семей и детям с ограниченными физическими возможностями собирает социальный отдел Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Приобщиться к доброму делу могут все желающие.

Игрушки, сладости, канцелярские товары, одежда, обувь принимаются по адресу: Киево-Печерская лавра, корпус № 65 (нижняя Лавра).