В ходе судебных разбирательств относительно закона о принудительном переименовании Украинской Православной Церкви министр культуры не имеет права высказываться по этому вопросу, потому что это может быть воспринято как давление на суд.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом религиевед Елена Кулакевич рассказала в эфире «Первого Козацкого».

«Он (Бородянский - ред.) не знает, например, о том, что есть решение суда, украинского суда, о том, что действие закона, который вынуждает нашу Церковь переименовываться, на сегодняшний день. приостановлено. Пока идут судебные разбирательства, государственный чиновник не имеет права высказываться по этому вопросу, потому что это может быть воспринято как давление на судебную власть», - отметила Елена Кулакевич.

По мнению религиеведа, министр культуры мог высказать личное мнение, не до конца разобравшись в сложившейся ситуации.

«Может быть ещё такой момент, что, возможно, журналисты добивались и этой цели тоже, чтобы дискредитировать министра», - уточнила Кулакевич, обратив внимание на провокационные вопросы журналистов в интервью с Бородянским.

Эксперт отметила, что новая украинская власть неоднократно высказывалась за правовое урегулирование церковного кризиса в Украине.

«Глава СБУ господин Баканов, который сказал, что он считает, что вообще спекуляции на теме религии и на теме Церквей в Украине приводят к проблемам и конфликтам в обществе и считает их совершенно недопустимыми. Более того, он говорит о том, что вот это разделение на Московский Патриархат и прочие другие, оно создано политиками искусственно для того, чтобы раскачивать ситуацию», - вспомнила Елена Кулакевич слова Ивана Баканова.

Как ранее сообщалось в СМИ, руководитель украинской спецслужбы Иван Баканов отметил, что считает концепцию «армия, язык, вера» манипулятивной и направленной на реализацию принципа «разделяй и властвуй».