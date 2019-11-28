также в разделеРелигия
Раскол между КП и ПЦУ: Киевский Патриархат потребовал у министра культуры официальных извинений
В Греции болгарский митрополит возглавил службу, на которой помянули главу ПЦУ 7
Патриарх Феодор признал ПЦУ, но архиереи Александрийской Церкви требуют провести всеправославный Собор 14
У православных сегодня начался Рождественский пост 20
Фанар канонизирует двух известных афонских старцев 8
Создан сайт о помощи родителям, которые воспитывают детей с нарушениями развития 12
В Киев 30 ноября прибудет чудотворная икона Богородицы 17
На Кипре наместник Святогорской лавры заявил об отсутствии политических разделений между Церквями 25
Установлены даты рождения и крещения преподобного Варсонофия Херсонского 15
В Киево-Печерской лавре управделами УПЦ встретился с польскими капелланами 38
В Киеве проведут фестиваль православной поэзии 16
Митрополит Онуфрий рассказал, какой грех не прощает Господь 29
Митрополит Антоний рассказал, чему важно научиться во время поста 16
Митрополит Онуфрий рассказал, почему православные празднуют Рождество 7 января 25
Александрийскому Патриарху напомнили его высказывания о поддержке УПЦ 22
Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы 17
В РПЦ подчеркнули, что Предстоятель Албанской Церкви предупреждал об опасности действий Фанара 19
Студентов академии ПЦУ заставляют поддерживать Юраша 27

В ходе судебных разбирательств относительно закона о принудительном переименовании Украинской Православной Церкви министр культуры не имеет права высказываться по этому вопросу, потому что это может быть воспринято как давление на суд.

Фото: скриншот Youtube

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом религиевед Елена Кулакевич рассказала в эфире «Первого Козацкого».

«Он (Бородянский - ред.) не знает, например, о том, что есть решение суда, украинского суда, о том, что действие закона, который вынуждает нашу Церковь переименовываться, на сегодняшний день. приостановлено. Пока идут судебные разбирательства, государственный чиновник не имеет права высказываться по этому вопросу, потому что это может быть воспринято как давление на судебную власть», - отметила Елена Кулакевич.

По мнению религиеведа, министр культуры мог высказать личное мнение, не до конца разобравшись в сложившейся ситуации.

«Может быть ещё такой момент, что, возможно, журналисты добивались и этой цели тоже, чтобы дискредитировать министра», - уточнила Кулакевич, обратив внимание на провокационные вопросы журналистов в интервью с Бородянским.

Эксперт отметила, что новая украинская власть неоднократно высказывалась за правовое урегулирование церковного кризиса в Украине.

«Глава СБУ господин Баканов, который сказал, что он считает, что вообще спекуляции на теме религии и на теме Церквей в Украине приводят к проблемам и конфликтам в обществе и считает их совершенно недопустимыми. Более того, он говорит о том, что вот это разделение на Московский Патриархат и прочие другие, оно создано политиками искусственно для того, чтобы раскачивать ситуацию», - вспомнила Елена Кулакевич слова Ивана Баканова.

Как ранее сообщалось в СМИ, руководитель украинской спецслужбы Иван Баканов отметил, что считает концепцию «армия, язык, вера» манипулятивной и направленной на реализацию принципа «разделяй и властвуй».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2272 грн.
9
Теги