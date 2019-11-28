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США поддерживают Украину в ее усилиях по достижению мирного урегулирования на Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter, сообщает 112 Украина.

«Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее усилиях по достижению мирного урегулирования на востоке Украины. Наша поддержка суверенитета Украины остается неизменной, и мы полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства», - написал Помпео.

В соответствующем заявлении Госдепартамента США, опубликованном в преддверии саммита в «нормандском формате», также подчеркивается, что Вашингтон готов продолжать оказывать давление на Россию с целью добиться от нее выполнения минских договорённостей.

 
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