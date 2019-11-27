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Автор популярных композиций «Влюбленные фонари» на Майдане Незалежности и «Ожившая спичка» на улице Артема Владимир Белоконь представил новую работу – ползающий фонарь.  

«Этот фонарь создан специально для тех, кто боится гулять в темноте», – написал он в Facebook.

Новую композицию художник выставил возле своей мастерской на территории ВДНХ, пишет Вечерний Киев.

«Я очень люблю уличные фонари. Новый фонарь я наделил способностью ползать. Дело в том, что с предыдущего проекта остались трубы, и я давно на них поглядывал. В результате появился фонарь со способностью переползать туда, где нужна его помощь», - отметил Белоконь.

По его словам, вес композиции составляет около 100 кг, а где она будет «жить» – пока неизвестно.

«Завел проводку под светодиодный светильник, крышкой самого фонаря служит стеклянная крышка гусятницы», – рассказал Белоконь.
ForUm

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