также в разделеРелигия
В УПЦ рассказали, что говорит Церковь о пересадке органов 8
В Брюсселе Драбинко молился с представителями УГКЦ и РКЦ 8
Запорожский митрополит назвал Юраша «Богу противной личностью» и призвал подписать обращение к Президенту 17
В УПЦ впервые отметили день памяти святых ректоров Киевских духовных школ 12
В Черновцах архимандрит УПЦ рассказал представителю Президента о вмешательстве местной власти в дела Церкви 12
В ОБСЕ заявили о нарушениях прав верующих УПЦ в Украине 26
Предстоятель Элладской Церкви публично заявил о желании уйти в отставку 22
На Волыни, Винниччине и Днепропетровщине освятили храмы УПЦ 18
Зоря заявил, что Патриарх Филарет не имеет никакой поддержки среди украинцев 133
Митрополит Антоний вручил епископу Черногорской Церкви орден преподобного Иова Почаевского 14
Комитет ООН запретил выселять Ивано-Франковскую епархию УПЦ из зданий епархиального управления и Преображенского храма 50
Архиепископ заявил, что создание монастыря Фанара в Чехии никогда не обсуждалось 13
На Винниччине сторонники ПЦУ отказались от помощи УПЦ в строительстве храма 21
Временно приостановлена работа подворья Александрийского патриархата в Москве 19
В Албанской Церкви заявили о необходимости проведения собора из-за признания ПЦУ 20
В Киевских духовных школах проведут международную конференцию о мучениках ХХ века 11
Министр культуры заявил о том, что УПЦ не является «рассадником русского мира» 21
Зеленского просят не назначать Юраша главой госслужбы по религии - украинцы собирают подписи 34

Парламент Греции отклонил поправки в Конституцию, предусматривающие отделение Церкви от государства.

Фото: zerkalo.az

Вчера при голосовании их поддержали от 83 до 124 депутатов в 300-местном парламенте, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на iefimerida.gr.

Было внесено четыре поправки, касающихся отношений Церкви и государства. За две из них проголосовали 83 депутата, одну поддержали 85 еще и одну — 124 депутата.

В православной Греции Церковь не отделена от государства, и президент, премьер-министр, а также члены кабмина обычно принимают присягу перед архиепископом Афинским и всей Греции на Евангелии, давая клятву именем «Святой, единосущной и нераздельной Троицы».

Изменить отношения Церкви и государства предложило предыдущее правительство коалиции радикальных левых СИРИЗА во главе с бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом. В частности, поправки в статью 3 об отношениях между государством и Церковью должны были закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив «по историческим и практическим причинам признание Православной Перкви как господствующей религии».

При предыдущем составе парламента эти поправки набрали простое большинство, а не квалифицированное конституционное большинство в 180 голосов, и теперь должны были получить 3/5 голосов депутатов в 300-местном парламенте. СИРИЗА проиграла в июле парламентские выборы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги