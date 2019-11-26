Парламент Греции отклонил поправки в Конституцию, предусматривающие отделение Церкви от государства.

Фото: zerkalo.az

Вчера при голосовании их поддержали от 83 до 124 депутатов в 300-местном парламенте, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на iefimerida.gr.

Было внесено четыре поправки, касающихся отношений Церкви и государства. За две из них проголосовали 83 депутата, одну поддержали 85 еще и одну — 124 депутата.

В православной Греции Церковь не отделена от государства, и президент, премьер-министр, а также члены кабмина обычно принимают присягу перед архиепископом Афинским и всей Греции на Евангелии, давая клятву именем «Святой, единосущной и нераздельной Троицы».

Изменить отношения Церкви и государства предложило предыдущее правительство коалиции радикальных левых СИРИЗА во главе с бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом. В частности, поправки в статью 3 об отношениях между государством и Церковью должны были закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив «по историческим и практическим причинам признание Православной Перкви как господствующей религии».

При предыдущем составе парламента эти поправки набрали простое большинство, а не квалифицированное конституционное большинство в 180 голосов, и теперь должны были получить 3/5 голосов депутатов в 300-местном парламенте. СИРИЗА проиграла в июле парламентские выборы.