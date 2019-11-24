Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что 75% американцев не поддерживают процесс импичмента президента, начатый Демократической партией.

«Теперь опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом, особенно в колеблющихся штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!» — написал Трамп.

Polls have now turned very strongly against Impeachment, especially in swing states. 75% to 25%. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 ноября 2019 г.

26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской спецслужбы на телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Напомним, Трамп допустил дачу показаний в Конгрессе по делу об импичменте.