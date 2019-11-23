В Киевской духовной академии и семинарии сегодня состоялось открытие выставки, на которой представлены старинные иконы, личные и богослужебные вещи, награды Предстоятеля (с 1992 г. - по 2014 г. – Ред.) Украинской Православной Церкви (Митрополита Владимира (Сабодана).

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, выставка посвящена 84-летию со дня рождения и 5-ой годовщине со дня смерти Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

«Он был искренним украинцем. На выставке мы видим: он собирал все, что связано с Тарасом Шевченко, с украинской культурой. Митрополит Владимир искренне любил свою землю, свой народ и понимал, что будущее у украинского народа есть только тогда, когда народ будет верным той вере, которую принес на нашу землю святой равноапостольный князь Владимир. Митрополит Владимир был фигурой единения украинского народа», - отметил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Владыка Антоний напомнил о том, что Блаженнейший Митрополит Владимир возглавлял Украинскую Православную Церковь в течении 22 лет и своей жизнью свидетельствовал веру Христову.

«На выставке представлены личные вещи Блаженнейшего: начиная с тех, которые принадлежали ему еще ребенком, в частности стихарь, в котором он прислуживал в храме - и экспонаты, связанные уже с последними годами его жизни. Это выставка воспоминаний и нашей любви», - сказал митрополит Антоний.

В свою очередь, академик НАНУ Петр Толочко отметил, что на выставке представлено уникальное факсимильное издание Пересопницкого Евангелия, благословение на издание которого дал Митрополит Владимир.

«Всегда буду помнить этого доброго и светлого человека. Счастлив, что мне пришлось жить некоторое время рядом с Митрополитом Владимиром, встречаться с ним, слушать его мудрость, наслаждаться его творчеством. А какие стихи он писал!», - отметил Петр Толочко.

Заместитель директора Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины Сергей Гальченко обратил внимание на уникальность экспонатов выставки, в частности, коллекции «Шевченкианы» (собрание изданий произведений Тараса Шевченко – Ред.) Митрополита Владимира.

«У Митрополита Владимира было желание делиться с ближними. Когда он узнал, что в библиотеке имени Т. Г. Шевченко не хватает изданий, он щедро, не один десяток изданий, подарил нам. Таким образом мы являемся хранителями этой части библиотеки Блаженнейшего», - отметил Сергей Гальченко.

Ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев) рассказал о том, что Митрополит Владимир считал для себя важным заботиться о студентах КДАиС.

«В свое время Митрополит Владимир был ректором Московской духовной аккадемии. И для него студенты и студенческая жизнь были немаловажны. Он понимал, какие сегодня студенты – такой будет Церковь через 20 лет. И духовные школы – это будущее Украинской Православной Церкви», - сказал владыка Сильвестр.

Также он отметил, что Церковно-археологический музей был возрожден по благословению Митрополита Владимира и первая коллекция была подарена покойным Предстоятелем.

Глава административного аппарата Киевской митрополии УПЦ епископ Виктор (Коцаба) отметил, что Митрополит Владимир проповедовал любовь, оставаясь для людей открытым и доступным человеком.

«Мы помним Блаженнейшего как блестящего проповедника, однако мало кто знает, что к каждому выступлению он основательно готовился. Я навсегда запомнил, как он сидел за рабочим столом, с многими книгами, готовясь к проповеди, в которой потом очень простыми словами рассказал базовые истины, слова, которыми должен руководствоваться каждый христианин - спешите творить добро!» - рассказал владыка Виктор.

Глава Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» игумения Серафима (Шевчик) подчеркнула, что Блаженнейший Митрополит Владимир своей апостольской проповедью делал все для единства украинской земли.

«Среди экспонатов - драгоценный серебряный крест, который подарил Блаженнейшему Митрополиту Владимиру Константинопольский Патриарх Варфоломей и оригинальное письмо, где Вселенский Патриарх обращается к Блаженнейшему Владимиру, как к собрату и сослужителю, как к единственному главе канонической Церкви в Украине. На выставке представлены также панагии, которые дарили Митрополиту Владимиру Александрийский, Иерусалимский Патриархи, другие Предстоятели Церквей, их письма. Этого не стереть со страниц истории. Все эти экспонаты публично свидетельствуют, фактически взывают о правде и лжи, цитируя Священное Писание, «Если мы замолчим, то камни закричат…», - сказала матушка Серафима.

На открытии выставки присутствовали земляки Митрополита Владимира из села Марковцы Хмельницкой области. Они исполнили известную песню на стихи Блаженнейшего – «Ромашка белая».

Выставка проходит в Церковно-археологическом музее Киевской духовной академии (ул. Лаврская, 15, корпус №63), время работы: с 14.30 до 19.30 (в будние дни). Вход бесплатный.

Выставка продлится до 19 января, приглашаются все желающие.

Как сообщалось, сегодня, в день 84-летия со дня рождения Митрополита Владимира (Сабодана) на его могиле в Киево-Печерской лавре состоялась лития, которую возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич). Память покойного Предстоятеля УПЦ почтили епископы, духовенство, студенты КДАиС и верующие.