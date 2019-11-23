В Киеве правоохранители задержали шестерых противников Транс-Марша, который состоялся на Михайловской площади в честь Международного дня памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии.
Об этом передает пресс-служба Нацполиции Киева.
Отмечается, что задержали и доставили в отделение шесть «наиболее активных граждан».
Противники маршу пам'яті трансгендерних людей у Києві намагаються прорвати кордон поліції pic.twitter.com/tLWxslyVgV— hromadske (@HromadskeUA) 23 ноября 2019 г.
«После выяснения всех обстоятельств и полученных объяснений, стражи порядка отпустили задержанных лиц. За совершение правонарушений, в отношении них составлены админпротоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.
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