Девиантным называют поведение, нарушающее социальные нормы. В связи с широким распространением такой болезни как алкоголизм многие ученые исследуют проблему развития зависимости, которая приводит к необходимости лечения в специализированных учреждениях, одним из таких является клиника «АТОС» в городе Киеве, где Вам помогут избавиться от алкоголизма высококвалифицированные врачи с многолетним опытом работы.

При проведении различных исследований, ученые выявили несколько причин возникновения алкогольной зависимости:

социальное положение;

моральные и этические факторы;

отсутствие духовного развития;

круг общения;

атмосфера в семье.

Происхождение зависимости от спиртного

Открытие промышленного способа изготовления этанола повлияло на распространение проблемы алкогольной зависимости. Нравственность у людей, употребляющих спиртные напитки, значительно снижена. В связи с этим количество преступлений увеличилось.

Употребление алкоголя имеет пагубное влияние на человеческий организм. А при регулярном употреблении грозит постепенным разрушением органов и систем. При длительном алкоголизме для получения удовольствия человеку требуется все большая доза. На 4 стадии в организме алкоголика развивается низкая толерантность к этанолу. А основным приоритетом становится поиск и распитие спиртного.

Алкоголизм чаще всего начинается с бытового пьянства, возникает у людей имеющих:

наследственный фактор;

особенности характера;

соответствующее окружение;

низкий уровень дохода.

Борьба с девиантным поведением

Общество мало знакомо с проблемой алкоголизма, причинами возникновения и способами влияния на людей с зависимостью. Зачастую социум способствует развитию девиантного поведения. Человек стремится соответствовать принятым в обществе требованиям, но это невозможно из-за отсутствия понимания своей социальной роли.

Для снижения количества потребляемого спиртного действия проводятся на государственном уровне: сокращаются объемы производства, повышаются цены на спиртные напитки.

Больший эффект имеют действия направленные на улучшение социально-экономических условий жизни, стремление к повышению духовного и культурного уровня, информационное ознакомление людей о последствиях распития алкоголя. Комплекс действий направлен на формирование уверенности людей в правильности жизни без алкоголя.

Девиантное поведение алкоголиков можно преодолеть только при учете экономических, культурных и психологических аспектов жизни. Не стоит обходить вниманием социальные, демографические, медицинские факторы.