Спонсорами избирательной кампании, в результате которой нынешний глава Харьковской ОГА Алексей Кучер стал депутатом Верховной Рады, стали владельцы кампаний, фигурировавших в расследованиях об уклонении от налогов, при этом данные предприятий неоднократно выигрывали тендеры убыточных харьковских КП. Об этом пишет издание «Голос».
Согласно документам ЦИК, Алексей Кучер вложил в предвыборную кампанию 435 тысяч гривен. К финансированию подключились еще четверо физлиц, несмотря на то, что у него 400 тыс долларов сбережений. Евгения Бунина, Анна Рязанцева, Павел Довбня и Юрий Шпынев 1 июля перечислили кандидату от «Слуги народа» 400 тысяч гривен.
Евгения Бунина, по данным НАПК, является супругой начальника операционного отделения харьковского военного госпиталя Юрия Бунина. По декларации, семья владеет 2 машинами, а их годовой доход составил 246 тысяч гривен. Их сбережения составляют $50 тысяч, передает «Апостроф».
Анна Рязанцева, по данным реестра Минюста, более 15 лет занимается техобслуживанием и ремонтом автомобилей.
Согласно данным открытых источников, Юрий Шпынев является бенефициаром шести предприятий: «Службы безопасной парковки» и ООО «Шеквуд» в Южном, ООО «Transoil» в Мерефе, а также «Территории производства», «НЛБ Груп» и «СК Трейд ЛТД» в Харькове. Второй владелец последней фирмы - Павел Довбня, он также занимает пост директора компании «СК ДМ», собственником которой был бизнес-партнер Шпынева - Павел Крамчанинов.
Их ООО «СК ДМ» в 2017 году получило от «Харьковгорлифта» более 7 млн гривен. Еще 759 тысяч гривен принесло компании Довбни КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие».
Также их «СК Трейд-ЛТД» Шпынева и Довбни выиграла тендеры на сумму более 40 млн гривен: «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» заключило с фирмой соглашения на 21млн. За счет этих средств «СК Трейд-ЛТД» поставлял самосвалы, автоподъемники и другую технику. Кроме того, 8,7 млн было получено от «Харьковжилстроя», почти 7 - от «Харьковгорлифта»и 3,2-3,6 млн от «Харьков-Сигнала» и КП «Инженерные сети».
Предприятия спонсоров нынешнего губернатора неоднократно фигурировали в судебных разбирательствах: в 2013 году гражданин Украины утверждал, что мошенники незаконно переписали его недвижимость на другого мужчину, а тот продал имущество «Территории производства». В 2017 этой же компании пришлось вернуть собственнику 18 нежилых помещений, которыми она незаконно владела.
ООО «Transoil», в свою очередь, неоднократно выигрывало суды у Областной государственной налоговой инспекции, однако в 2012 году фирму обвинили в «распиле» 1,5 млн гривен на ремонте харьковской окружной. По данным следствия, в документах была указана толщина асфальтного покрытия в 9,7 см, а реальная была почти вдвое меньше. В этом же деле появились и другие компании, которые имеют отношение к Шпыневу: «СК Трейд ЛТД» и «Интершоп» (где он основатель и директор). Эти предприятия получили через заказчика 7,5 млн гривен из госбюджета. Это дело закончилось для ООО «Transoil» успешно - судьи Лозовского и Октябрьского райсудов отклонили семь ходатайств об обысках.
«НЛБ Груп» упоминалась как один из контрагентов с/х предприятия «Любава-1», которое силовики называли фиктивным. Сейчас данное хозяйство называется «Агронано» и числится крупным налоговым должником.
В 2018 году фигурантами схожего расследования стали уже «НЛБ Груп», «Люксел», «СК ДМ», «СК Трейд ЛТД» и «Харьковжилстрой-Инвест». Предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму 3,6 млн гривен. Фирма «СК ДМ» имела хозяйственные отношения с пятью компаниями, директора которых признались, что они подставные лица. Некоторые ее бизнес-партнеры находились на оккупированных территориях. В августе 2018 года на часть имущества фигурантов был наложен арест. Апелляция с требованием отправить под него все вещи была отклонена.
6 июня следователь ГФС Марина Сбитнева добилась частичного доступа к документам компаний, которые возглавляли подставные лица. 19 июля сотрудница налоговой подает декларацию об увольнении, за два дня до выборов, где народным депутатом был избран Алексей Кучер.
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