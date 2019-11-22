Платежеспособные банки Украины в январе-октябре получили 51,992 млрд грн прибыли, что в 3,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.



Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национального банка Украины, доходы банков за десять месяцев выросли на 23% - до 201 млрд грн, расходы - на 0,4%, до 149 млрд грн.

По информации регулятора, рост прибыли банков обусловлен четырьмя факторами: увеличением чистых процентных доходов, чистых комиссионных доходов, позитивным результатом переоценки и от операций купли-продажи, а также низким объемом отчислений в резервы.