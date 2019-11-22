На Закарпатье в ночь с 21 на 22 ноября сотни верующих Украинской Православной Церкви совершили крестный ход из Ужгорода в Свято-Успенский женский монастырь в селе Домбоки Мукачевского района по случаю для памяти иконы Божией Матери «Скоропослушница», которая находится в обители.
Фото: Мукачевская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, вечером 21 ноября в кафедральном Свято-Крестовоздвиженском соборе Ужгорода состоялся молебен о начале крестного хода. После этого верующие отправились в путь.
Сопровождали участников крестного хода священнослужители епархии.
До полуночи верующие совершили две остановки - в храмах в честь Рождества Богородицы и в честь пророка Ильи, где духовенство совершило молебны и панихиды.
Во время молитвенного шествия верующие молились о мире в Украине и о защите от бедствий Закарпатского края.
Паломников сопровождали автомобили Национальной патрульной полиции.
В 06.45 крестный ход прибыл в Домбокский монастырь.
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