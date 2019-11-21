Кабинет Министров отстранил руководство АРМА от исполнения обязанностей за срыв отопительного сезона в Новояворовске и Новом Раздоле на Львовщине, сообщает пресс-служба КМУ.

«Правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допущение срыва отопительного сезона в регионе и отстранило его от исполнения обязанностей», – сказано в сообщении.

Напомним, в городах Новояворовск и Новый Раздол на Львовщине был сорван отопительный сезон. Там ТЭЦ, которые принадлежат братьям Дубневичам, арестовали за кражу значительных объемов газа.

Ранее агентство АРМА передало теплоцентрали в управление частной фирме «Гарант Энергия М». Фирма в прошлом году также допустила срыв отопительного сезона в многотысячных городах, однако в этом году во второй раз выиграла конкурс, и снова не справилась с запуском отопительных систем.

С 21 ноября начали подачу теплоносителя в дома жителей города Новояворовск на Львовщине. В городе Новый Раздол продолжается ликвидация прорывов.