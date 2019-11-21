Сегодня, 21 ноября, православные отмечают Собор Архистратига Михаила и всех Небесных Сил бесплотных.

Собор Архистратига Михаила и всех Небесных Сил бесплотных

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ангельские чины разделяются на иерархии.

Святые ангелы обитают на Небе, в невидимом мире, духовном. Там вечный Престол Всевышнего, который окружают все Силы Небесные, озаряемые от Него светом.

Почитание святых Ангелов в Церкви Божьей столь же древнее, как и сама Церковь. Оно не прекращается, начиная с первых времен существования мира.

В Ветхом Завете пророк Моисей, получивший от Бога заповеди, в то же время принял от Него повеление поставить в скинии, то есть в древнем переносном храме, золотые изображения Херувимов. В образе ангелов многократно являлся Сам Бог. Явления святых ангелов всегда вызывали в людях высокое благоговение, и места этих явлений были священны. В Святой Апостольской Церкви непрерывно совершается призывание ангелов и воздается им благоговейное почитание.

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил бесплотных установлено в начале четвертого века на Поместном Лаодикийском Соборе, который состоялся за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский Собор тридцать пятым правилом осудил и отказался от еретического поклонения ангелам как творцам и правителям мира и установил православное их почитание.

Ангельские чины разделяются на три иерархии — высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы.

Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестикрылатые Серафимы, что в переводе с еврейского языка означает «пламенеющие» или «огненные». Они горят любовью к Богу и других побуждают к ней. После Серафимов Господу предстоят «многоочитые» Херувимы. Их имя значит: излияние премудрости, просвещение, так как через них, посылается премудрость и просвещение для истинного богопознания. За Херувимами идут богоносные по благодати, данной им для служения, Престолы, которые таинственно и непостижимо носят Бога. Они служат правосудию Божьему.

Среднюю ангельскую иерархию составляют три чина: Господства, Силы и Власти. Господства владычествуют над последующими чинами ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господства учат владеть чувствами, укрощать греховные желания, подчинять тело духу, владеть своей волей и побеждать искушения. Силы исполняют волю Божью. Они творят чудеса и посылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божьим. Силы помогают людям в несении послушаний, укрепляют в терпении, подают духовную крепость и мужество в прохождении жизненного подвига.

Власти подают благодать укрощать силу дьявола. Они отталкивают от людей бесовские искушения, укрепляют подвижников, оберегают их, помогают людям в борьбе со злыми мыслями

В следующую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы. Начала начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена.

Начала учат людей воздавать каждому честь, подобающую его званию; начальствующих исполнять должностные обязанности не ради личной славы и выгод, а ради славы Божьей и для пользы ближних.

Архангелы благовествуют о великом, открывают тайны веры, пророчества и понимание воли Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.

Ангелы наиболее близки к людям. Они передают людям волю Божию, наставляют их к добродетельной и святой жизни. Они хранят верующих, никогда не оставляют и всегда готовы помочь, если мы пожелаем. Все чины Небесных Сил носят общее название ангелов — по сути своего служения. Ангел — значит вестник, посланник.

Господь открывает Свою волю высшим ангелам, а они передают низшим.

Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг Михаил, имя которого в переводе с еврейского — «кто, как Бог», — верный служитель Божий, потому что он скинул с Неба возгордившегося Денницу с другими падшими духами.

С древних времен прославлен своими чудесами Архангел Михаил на Руси.

Из Священного Писания и Священного Предания известны также Архангелы: Гавриил — «крепость Божья», провозвестник и служитель Божественного всемогущества; Рафаил — «врачевание Божье», целитель человеческих болезней; Уриил — «огонь» или «свет Божий», просветитель; Салафиил — «молитвенник Божий», побуждающий к молитве; Иегудиил — «славящий Бога», укрепляющий тех, кто трудится для славы Господней и ходатай о воздаянии им за подвиги; Варахиил — «раздаятель благословения Божьего на добрые дела», ходатай, который выпрашивает людям милости Божии; Иеремиил — «возвышение к Богу».