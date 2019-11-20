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Православная Церковь относится к затмениям и прочим природным явлениям именно как к природным явлениям. 

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Бог, сотворив этот мир, непрестанно о нем промышляет. При чем Промысл Божий бывает двояким: естественным и сверхъестественным.

Под естественным Промыслом Божиим следует понимать те законы природы, по которым мир существует с момента его сотворения, а под сверхъестественным должно разуметь то, что превыше естественных законов – то есть, чудеса. Например, солнечные затмения – это вполне обычные природные явления, которые легко можно объяснить с помощью астрономии», - сказал доцент.

Андрей Музольф рассказал о природных явлениях, которые были описаны в Библии.

«В истории были и такие природные явления, которые не вписывались в ряд ординарных. Одно из них – солнцестояние, описанное в книге Иисуса Навина, когда солнце не садилось до тех пор, пока богоизбранный народ Израильский не победил своих противников», - напомнил он.

Доцент Киевской духовной академии сказал, для чего Бог творит чудеса.

«Подобные необычные природные явления, которые мы чаще всего именуем чудесами, в христианской литературе называются «силами» и «знамениями». Данные именования объясняются, прежде всего, тем, что чудеса никогда не творились Богом только ради самих чудес: главная причина их всегда заключалась в том, что они должны были, с одной стороны – указать на силу и всемогущество Божии, а, с другой – быть неким знамением для людей, то есть, фактически натолкнуть их на более важные мысли, например, на необходимость покаяния.

Следовательно, все то, что мы можем наблюдать в окружающем нас мире, либо подлежит естественному описанию, либо же не подлежит ему. Если не подлежит, значит, нам впору задуматься о том, все ли в нашей жизни проходит так, как должно быть», - подытожил Андрей Музольф.
ForUm

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