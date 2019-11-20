Православная Церковь относится к затмениям и прочим природным явлениям именно как к природным явлениям.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Бог, сотворив этот мир, непрестанно о нем промышляет. При чем Промысл Божий бывает двояким: естественным и сверхъестественным.

Под естественным Промыслом Божиим следует понимать те законы природы, по которым мир существует с момента его сотворения, а под сверхъестественным должно разуметь то, что превыше естественных законов – то есть, чудеса. Например, солнечные затмения – это вполне обычные природные явления, которые легко можно объяснить с помощью астрономии», - сказал доцент.

Андрей Музольф рассказал о природных явлениях, которые были описаны в Библии.

«В истории были и такие природные явления, которые не вписывались в ряд ординарных. Одно из них – солнцестояние, описанное в книге Иисуса Навина, когда солнце не садилось до тех пор, пока богоизбранный народ Израильский не победил своих противников», - напомнил он.

Доцент Киевской духовной академии сказал, для чего Бог творит чудеса.

«Подобные необычные природные явления, которые мы чаще всего именуем чудесами, в христианской литературе называются «силами» и «знамениями». Данные именования объясняются, прежде всего, тем, что чудеса никогда не творились Богом только ради самих чудес: главная причина их всегда заключалась в том, что они должны были, с одной стороны – указать на силу и всемогущество Божии, а, с другой – быть неким знамением для людей, то есть, фактически натолкнуть их на более важные мысли, например, на необходимость покаяния.

Следовательно, все то, что мы можем наблюдать в окружающем нас мире, либо подлежит естественному описанию, либо же не подлежит ему. Если не подлежит, значит, нам впору задуматься о том, все ли в нашей жизни проходит так, как должно быть», - подытожил Андрей Музольф.