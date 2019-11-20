Бывший спецпредставитель президента США в Украине Курт Волкер в ходе слушания в Конгрессе рассказал, что Дональд Трамп скептически отнесся к победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание ABC.

«Несмотря на положительные отклики тех членов американской делегации, кто присутствовал на инаугурации Зеленского, президент Дональд Трамп получал другие, негативные отзывы о новом руководителе Украины», - сказал Волкер.

По словам спецпредставителя, отзывы Трамп получал от своего адвоката Руди Джулиани.

«23 мая по возвращении из Украины мы пытались убедить президента, что Зеленский является лучшим шансом для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она находилась последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен очень скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю», - отметил Волкер.

Также он подчеркнул, что несмотря на то, что Трамп отправил поздравления Зеленскому, дата приглашения Зеленского в Вашингтон была известна спустя месяц – это тоже связано с негативной информацией об новоизбранном президенте Украины.

Напомним, в Конгрессе обнародовали письмо, которое президент США Дональд Трамп направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому 29 мая 2019 года с приглашением в Белый дом в Вашингтоне.