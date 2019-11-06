В Конгрессе впервые обнародовали письмо, которое президент США Дональд Трамп направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому 29 мая 2019 года с приглашением в Белый дом в Вашингтоне.

Об этом сообщает издание The Daily Beast, которое получило копию письма от высокопоставленного помощника одного из конгрессменов, передает Укринформ.

«В то время, когда вы (господин Зеленский. — Ред.) готовитесь столкнуться с вызовами в Украине, знайте, что американский народ Вас поддерживает и готов помочь Украине реализовать весь ее потенциал. Чтобы подтвердить свои обязательства, я хочу Вас пригласить на встречу со мной в Белом доме в Вашингтоне как можно скорее, как только сможем найти удобное время для обеих сторон», - написал Трамп в письме.

Также в письме президент США отметил, что Вашингтон и Киев являются верными партнерами, которые сотрудничают для реализации общего видения, а именно, стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество.

По словам Трампа, партнерство между двумя странами основывается на идее, что свободные граждане должны иметь возможность осуществлять свои демократические права, выбирать свою судьбу и жить в мире.

Глава Белого дома также заявил, что успех Украины является триумфальным примером для демократии над возрождающимся деспотизмом и что Соединенные Штаты твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Отмечается, что письмо датировано 29 мая 2019 года.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон.