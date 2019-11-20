Сенат США единогласно одобрил законопроект о поддержке демократии и защиты прав человека в Гонконге, который разозлил правительство Китая. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

«Сенат США одобрил законопроект, направленный на защиту прав человека в Гонконге на фоне борьбы с демократическим движением», - говорится в публикации.

Как отмечается, законопроект «О правах человека и демократии в Гонконге» в дальнейшем будет направлен в Палату представителей, которая ранее уже приняла аналогичный законопроект.

Если обе палаты Конгресса согласуют текст законопроекта, он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Кроме этого, Сенат единогласно принял второй законопроект, запрещающий поставки снаряжения для полиции Гонконга - слезоточивого и перечного газа, резиновых пуль и электрошокеров.

Законопроект предусматривает, что госсекретарь США должен как минимум раз в год проверять наличие в Гонконге достаточной автономии. Только в этом случае США продолжат оказывать Гонконгу торговые преференции, которые сейчас имеет эта территория в статусе одного из мировых финансовых центров. Документом предусмотрены санкции в отношении чиновников, нарушающих гражданские права жителей Гонконга.

В Белом доме законопроект пока не комментировали.

В то же время, принятие законопроекта раскритиковал Китай. Представитель МИД КНР Ген Шуан заявил, что США «серьезно нарушили международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения», Китай осуждает и решительно выступает против законопроекта.

Напомним, в Гонконге продолжается противостояние студентов и правоохранителей. Манифестанты применяют «коктейли Молотова», камни и подручные средства.

В понедельник полиция Гонконга начала штурм местного университета после почти двух дней противостояния с антиправительственными протестующими, в отношении которых применяется слезоточивый газ и водяные пушки. До этого столкновения между радикально настроенными активистами и силами полиции не прекращались в течение воскресенья.

Протестующие выступают против, как они считают, намерений власти Китая подавить гражданские свободы города.